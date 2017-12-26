Жена Владимира Шаинского рассказала о планах похоронить композитора в США

15:04 | 27.12.2017

Композитор Владимир Шаинский будет похоронен в Сан-Диего (штат Калифорния), если со стороны России не поступят другие предложения. Об этом сообщила жена композитора Светлана Шаинская.



«В настоящее время мы решаем этот вопрос... пока мы планируем захоронить здесь, хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта», — сказала она. По ее словам, Шаинский по поводу места захоронения не оставил никаких распоряжений, так как не любил разговаривать об этом, передают «Ведомости».



Как напоминает «Лента.ру», о смерти Владимира Шаинского после продолжительной болезни стало известно во вторник, 26 декабря. Композитор известен как автор музыки ко многим советским мультфильмам, в том числе про Чебурашку. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки Крокодила Гены и Старухи Шапокляк.