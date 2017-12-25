В Турции задержаны 12 боевиков, планировавших теракты на Новый год

16:12 | 26.12.2017

Турецкие правоохранители задержали 12 боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которые планировали совершить теракты на территории республики во время празднования Нового года.



Спецоперация по задержанию преступников состоялась в городе Адана на юге Турции. Всего было задержано 12 человек, двое из них оказались сирийцами.