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Рубрика: Россия и мир


16:12 | 26.12.2017

В Турции задержаны 12 боевиков, планировавших теракты на Новый год

Турецкие правоохранители задержали 12 боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которые планировали совершить теракты на территории республики во время празднования Нового года.

Спецоперация по задержанию преступников состоялась в городе Адана на юге Турции. Всего было задержано 12 человек, двое из них оказались сирийцами.

© «Вечерние Ведомости»

 


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