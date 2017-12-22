Паспорта граждан Великобритании станут сине-золотыми после выхода страны из ЕС

16:43 | 22.12.2017

Паспорта жителей Великобритании станут синего цвета после Brexit. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерство внутренних дел страны.



«Выход из ЕС даёт нам уникальную возможность восстановить национальную идентичность и создать для нас новую траекторию в мире. Вот почему я с радостью сообщаю, что британские паспорта вернутся к каноническому сине-золотому дизайну, после того как мы покинем сообщество в 2019 году», — заявил министр иммиграции Брэндон Льюис.



Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что сроки Brexit обсуждению не подлежат. Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.