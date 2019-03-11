16:27 | 13.03.2019

Столица Австрии — Вена — десятый год подряд признана лучшим городом по качеству жизни. Рейтинг, в который вошел 231 город мира, составлен международной консалтинговой организацией Mercer и опубликован на сайте компании, передает iz.ru. В рейтинге города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.



На втором месте в рейтинге оказался крупнейший город Швейцарии Цюрих. По безопасности он уступил лишь Люксембургу и Хельсинки. Третье место поделили Ванкувер, Мюнхен и Окленд (Новая Зеландия). В первую десятку также попали Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Копенгаген, Женева и Базель, сообщает РБК.



Москва оказалась на 167-м месте, Санкт-Петербург — на 174-м, Киев — на 173-м, а Минск — на 188-м. Самым неблагоприятным городом эксперты признали Багдад: он занял последнюю, 231-ю строчку рейтинга, отмечает РИА «Новости».