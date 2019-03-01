В Китае разбился самолет военно-морской авиации, погибли два пилота

16:03 | 12.03.2019

В результате крушения самолета военно-морской авиации армии Китая погибли два пилота, сообщается 12 марта на сайте министерства обороны КНР. Инцидент произошел во вторник во время тренировочного полета в районе Лэдун-Лиского автономного уезда. Известно только, что при падении самолёта на земле никто не погиб и не пострадал.