Депутаты Госдумы РФ запретили размещать хостелы в жилых помещениях

15:10 | 6.03.2019

Госдума РФ на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете на размещение хостелов в жилых помещениях. Размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд. Помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы от четырех фракций. Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ.