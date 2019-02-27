13:00 | 1.03.2019

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву не избежать переговоров с Москвой. Об этом он заявил на телеканале «1+1», передает «Интерфакс». Он отметил, что главной целью должно быть сохранение жизни людей. По его словам, он хотел бы видеть за столом переговоров больше международных посредников, в частности США и Великобританию. При этом Зеленский считает, что в Донбассе происходит «реальная война между Украиной и Россией», а минские соглашения не работают, сообщает russian.rt.com.