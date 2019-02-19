США намерены оставить в Сирии небольшой «миротворческий контингент»

15:22 | 22.02.2019

Американские власти решили оставить в Сирии «небольшую миротворческую группу» из 200 солдат после того, как из страны будет выведена армия США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.



Источники Reuters в американской администрации утверждают, что решение о сохранении в Сирии группы военнослужащих прорабатывалось на фоне критики президента США за полный вывод солдат из зоны конфликта. «Это четкое указание нашим союзникам и членам коалиции, что мы будем оставаться там в некотором смысле», — заявил собеседник агентства.