19 февраля жители России смогут наблюдать последнее в этом году суперлуние

13:13 | 19.02.2019

Во вторник, 19 февраля, жители России смогут наблюдать суперлуние, когда Луна подойдет на минимальное расстояние к Земле. При этом грядущее суперлуние станет последним в этом году, отмечают астрономы. Необычное небесное явление можно будет наблюдать две ночи подряд, отмечает russian.rt.com.



Луна делает оборот вокруг Земли за месяц и за это время расстояние от нашей планеты до спутника меняется от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров. Суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты. В такие моменты спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удалённой точки, передает РИА «Новости».