Россия и мир
13:13 | 19.02.2019
19 февраля жители России смогут наблюдать последнее в этом году суперлуние
Луна делает оборот вокруг Земли за месяц и за это время расстояние от нашей планеты до спутника меняется от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров. Суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты. В такие моменты спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удалённой точки, передает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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