Россияне стали реже жениться

12:56 | 19.02.2019

За последние пять лет в России стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции.



Как отмечается, в 2018 году было заключено 967 056 браков, что на 21% меньше показателя 2013 года (1 226 353). Тенденция характерна и в отношении 2017 года, когда было заключено 1 049 224 брака (почти на 8% больше, чем в 2018 году), передает russian.rt.com. При этом снижается и статистика разводов. В 2013 году число разводов составило 696 688, а в 2018-м - 613 042 (на 12 процентов меньше).



Эксперт Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что снижение числа тех, кто женится, связано с демографическими тенденциями. «Молодые люди, условно 20-30 лет - это те, кто родился в 90-е годы, когда был колоссальный провал по рождаемости. Их сегодня просто физически меньше», - сказал Крупнов.