Жители России смогут во вторник увидеть суперлуние

16:14 | 18.02.2019

Жители России смогут наблюдать суперлуние во вторник, 19 февраля. В этот день Луна подойдет на минимальное расстояние к Земле, рассказали в Московском планетарии. При суперлунии спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее отдаленной от планеты точки, сообщает «Интерфакс».



«Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 г. 19 февраля в 12.07 Луна подойдет к Земле на 356 тыс. 761 км, а в 18.54 произойдет полнолуние», — добавили в планетарии.