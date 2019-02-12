Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества Улюкаева

16:33 | 14.02.2019

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство о снятии ареста с имущества экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева после погашения штрафа в 130 млн рублей, передает russian.rt.com. Как сообщает РИА Новости, всего у экс-министра экономического развития России были арестованы земли и дом в Смоленской области, дом в Москве, автомобиль, монеты, серебряный слиток и часы. Также арест был наложен на счета Улюкаева (67 миллионов рублей и 1,3 миллиона долларов), а также на наличные деньги в разных валютах.



Улюкаев был осужден на 8 лет колонии строгого режима за коррупцию. Суд пришел к выводу, что он требовал 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью».