В Воронеже пассажирский лайнер застрял в снегу после приземления

13:08 | 13.02.2019

В аэропорту Воронежа пассажирский лайнер застрял в снегу после приземления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах воздушной гавани. Самолет не смог развернуться в парковочном кармане, из-за чего его пришлось возвращать на дорожку с помощью тягача. В результате происшествия никто не пострадал.



Между тем представитель воронежского аэропорта сообщила РИА Новости, что после посадки самолет занесло при заруливании из-за гололедицы.