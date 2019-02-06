По данным СМИ, США намерены вывести войска из Сирии к концу апреля

12:44 | 8.02.2019

Военные США планируют полностью вывести войска из Сирии к концу апреля, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. К тому времени в Вашингтоне намерены окончательно решить вопрос защиты курдов от возможной атаки со стороны Турции.



Ранее глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел заявил, что США выведут свои войска из Сирии своевременно, а также уточнил, что к тому времени остатки террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) на территории ближневосточного государства будут уничтожены, передает russian.rt.com.