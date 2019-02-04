Церемония вручения наград премии «Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего

17:10 | 6.02.2019

Церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет 24 февраля в Голливуде без ведущего. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора развлекательных программ телеканала ABC Керри Берк. По ее словам, основной акцент грядущей церемонии будет сделан на знаменитостях, которые будут вручать награды, а трансляция вручения «Оскара» будет «весьма захватывающей».



Церемонию должен был провести комик Кевин Харт, однако он дал отказ после шквала критики из-за его резких высказываний в адрес людей нетрадиционной сексуальной ориентации.