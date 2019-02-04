Северный магнитный полюс Земли со скоростью 55 км в год смещается по направлению к Сибири

12:39 | 6.02.2019

Представители американского Национального института информации об окружающей среде (NCEI) сообщили, что северный магнитный полюс Земли смещается со скоростью 55 км в год.



Ученые подсчитали, что с 1831 года, когда начался мониторинг в канадской арктической зоне, полюс планеты сместился на 2,25 тысячи километров по направлению к Сибири. В 2000 году скорость этих изменений возросла более чем в три раза. В связи с этим ученым пришлось даже раньше обычного пятилетнего срока скорректировать так называемую мировую магнитную модель WMM, передает rg.ru.



Большую часть прошлого века северный магнитный полюс Земли находился в Канадском архипелаге и двигался в сторону географического Северного полюса, смещаясь примерно на десять километров в год. В конце девяностых годов специалисты обратили внимание на его значительное ускорение: в 2001 скорость дрейфа достигала 40 километров в год, в 2007 — 50, сейчас – 55.



Ранее журнал Nature сообщил, что это явление может заставить ученых пересмотреть изменения правил навигации.