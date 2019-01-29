В Кремле отказались признать Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы

17:05 | 1.02.2019

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что партнерами России в Венесуэле являются президент Мадуро и его правительство, в то время как Москва не признает венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо легитимным временным главой государства, сообщает РИА «Новости».



«Дело в том, что господин Гуаидо является спикером парламента, он для нас не является главой государства, мы не признаём этот его статус, и главой государства является господин Мадуро — он и его правительство являются, собственно, нашими партнёрами в Венесуэле», — заявил Песков.



Ранее Гуаидо рассказал в интервью Reuters, что смена власти в Венесуэле пойдет на пользу России и Китаю, основным внешнеторговым партнерам правительства Мадуро, передает РБК.