45% жителей РФ считают, что страна движется по неверному пути

11:31 | 1.02.2019

Путь, по которому сейчас движется страна, считают неправильным 45% опрошенных россиян. Это максимальное за последние 12 лет значение, передает РБК. В свою очередь 42% респондентов уверены, что Россия развивается в правильном направлении, 13% затруднились с ответом.



Кроме того, деятельность Путина на посту президента РФ одобряют 64% россиян, не одобряют 34% респондентов, отмечается в опросе. Работой Медведева на посту председателя правительства, согласно данным социологов, довольны 33% респондентов, недовольны 66%, сообщает «Интерфакс».