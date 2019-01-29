У главы «Газпрома» Миллера нашли квартиру за миллиард рублей

10:43 | 1.02.2019

У главы «Газпрома» Алексея Миллера есть квартира в Петербурге площадью 1396 квадратных метров, выяснило издание база Baza. Издание опубликовало выписку из реестра владельцев недвижимости. «Более того, на одном этаже с «царь-квартирой», в этом же здании, расположены еще две квартиры, принадлежащие главе «Газпрома»: площадью 186 и 401 квадратный метр», — говорится в материале. Расположены они в знаменитом «доме-треугольнике» между Мытнинской набережной и Зоологическим переулком.



Кадастровая стоимость квартиры оценивается в 284 млн рублей, но рыночная превышает миллиард. Так, в соседнем доме квартира площадью 608 кв. метров выставлена на продажу за 360 млн рублей. А в доме на Мытнинской, 7/5 пентхаус в 8 комнат продавался в 2017 году за 1,05 млрд рублей, сообщает «Росбалт».