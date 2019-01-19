Задержанному в Осло после поножовщины россиянину продлили арест

16:48 | 21.01.2019

Гражданина РФ, задержанного в Осло после поножовщины, оставили под стражей до 16 февраля. Решение вынес городской суд столицы Норвегии. По словам пресс-атташе посольства РФ в Норвегии Тимура Чеканова, в течение ближайших недель будут проводиться следственные мероприятия.



По данным следствия, 20-летний выходец из Башкирии 18 января ударил ножом покупательницу в магазине в Осло. Мотив его действия пока неизвестен, однако норвежские правоохранительные органы уже назвали произошедшее терактом, отмечает «Росбалт». Злоумышленника задержали. Ему грозит до 21 года тюрьмы.