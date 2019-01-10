The Economist назвал российский рубль самой недооцененной валютой по отношению к доллару

13:16 | 11.01.2019

Рубль остается самой недооцененной валютой по отношению к доллару. К такому выводу пришел журнал The Economist в своем новом выпуске «индекса Биг-Мака».



«Индекс Биг-Мака» определяется исходя из теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах. Таким образом, разница в стоимости Биг-Мака будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты. Сейчас рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом. В России Биг Мак стоит $1,65 (110 рублей), а в США — $5,58 (373 рублей).



Также к недооцененным валютам отнесли украинскую гривну, турецкую лиру и аргентинский песо. Переоценены по отношению к доллару только швейцарский франк, норвежская и шведская кроны, отмечает iz.ru.