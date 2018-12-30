Молодёжная сборная России по хоккею уверенно вышла в полуфинал первенства мира

12:33 | 3.01.2019

Уверенную победу над командой Словакии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею одержала молодёжная сборная России. Встреча завершилась со счетом 8:3.



В составе российской команды дублем отметился Клим Костин забросивший шайбы на 32-ой и 39-ой минутах, по шайбе забросили Григорий Денисенко (6-я минута), Степан Старков (7-я минута), Александр Алексеев (8-я минута), Никита Шашков (11-я минута), Кирилл Слепец (40-я минута) и Илья Морозов (53). Стоит отметить, что с 6-ой по 11-ю минуту матча, буквально в течение 320 секунд, россияне отметились четырьмя голами в ворота словаков.



У сборной Словакии отличились Мартин Фегервары, Милош Роман и Михал Иван.



В субботу, 5 января, в полуфинале турнира, россиянам предстоит сразиться со сборной США, которая в 1/4 финала обыграла сборную Чехии.



За вторую путевку в главный матч Чемпионата борьба развернётся между сборными Швейцарии и Финляндии, которые в четвертьфинале обыграли команды Швеции и Канады соответственно.