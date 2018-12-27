Покидающие Сирию американские войска намерены оставить оружие курдам

12:53 | 29.12.2018

В Пентагоне собираются предложить президенту США Дональду Трампу передать оружие курдам после того, как американские войска покинут Сирию. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. Речь идет о бронетехнике, минометах и противотанковых ракетных комплексах.



Как напоминает ТК «Дождь», 19 декабря Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии, объяснив это победой над «Исламским государством».