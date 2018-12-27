Вышедшая из самолета «без штанов» Меланья Трамп повеселила интернет-пользователей

12:31 | 29.12.2018

Супруга президента США Меланья Трамп в очередной раз подверглась критике и насмешкам из-за своего внешнего вида. Отмечается, что речь идёт о фотографии, которая была сделана на авиабазе Эндрюс. На снимке был зафиксирован момент того, как президент США Дональд Трамп выходит из самолета с супругой, которая одета в зелёное пальто и светло-коричневые штаны. Многим показалось, что, кроме пальто, на первой леди вообще ничего нет.

Насмешки в соцсетях не прекратились даже тогда, когда пользователи увидели полный образ супруги Трампа. Они сочли, что первая леди напоминает в нем эльфа, сообщает lenta.ru.