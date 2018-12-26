Власти Турции с 1 января введут налог на безопасность для туристов

15:11 | 28.12.2018

С января следующего года иностранные граждане в Турции помимо налога на обслуживание, который взимается с прибывших в страну иностранных пассажиров и зависит от категории аэропорта, должны будут уплатить сбор за обеспечение безопасности, сообщает Anadolu.



Первоначально предполагалось ввести налог в размере трёх евро с человека. Однако в Ассоциации туристических агентств Турции настояли на снижении суммы сбора. Размер нового сбора будет варьироваться в зависимости от аэропорта – от 1 до 1,5 евро за прибывающего туриста.