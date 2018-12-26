14:34 | 28.12.2018

Путин подписал федеральный закон об отмене национального роуминга в России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



Согласно закону при условии, что абонент остается в сети одного и того же оператора, для него в поездках по России будут действовать одни и те же тарифы его домашнего региона, сообщает РБК.



Закон вступит в силу первого июня 2019 года.