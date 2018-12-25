Нелегальные онлайн-продажи алкоголя в РФ за год выросли на 23 %

13:44 | 27.12.2018

Оборот теневого рынка онлайн-продажи алкоголя в 2018 году достиг 2,1 млрд рублей — это на 400 млн рублей больше (23 %), чем годом ранее. При этом в Сети можно купить не только подделки известных брендов, но и целые линии по розливу водки, виски или коньяка, сообщает Group-IB.



Всего эксперты компании выявили в России 4000 сайтов, торгующих алкоголем в обход действующего законодательства, запрещающего онлайн-торговлю спиртными напитками, и почти 3000 связанных с ними веб-ресурсов. Отмечается, что у многих этих сайтов есть целая система обхода блокировок, которая позволяет оперативно создавать «зеркала» или менять домен портала.