Запущенные с космодрома Восточный спутники «Канопус-В» выведены на целевую орбиту

13:35 | 27.12.2018

Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и № 6 выведены на целевую орбиту. Они отделились от разгонного блока «Фрегат» на высоте 478 и 522 километра. «Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске. Российская группировка дистанционного зондирования Земли расширяет свои возможности», — написал глава Роскосмоса Рогозин в Twitter.



Аппараты «Канопус-В» будут фиксировать природные и техногенные чрезвычайные ситуации, включая стихийные гидрометеорологические явления.