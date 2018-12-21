Японский суд освободил под залог ближайшего соратника бывшего главы Nissan Карлоса Гона

16:56 | 25.12.2018

Суд в Японии принял решение освободить под залог арестованного в Японии Грега Келли - одного из членов совета директоров и ближайшего соратника также задержанного ранее бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, передало агентство Киодо. Сумма залога для Келли составила 70 млн иен ($635 тыс.). Гон пока остается под арестом.



Келли арестовали 19 ноября вместе с Гоном. Топ-менеджеров обвинили в сокрытии доходов. По данным прокуратуры, Гон в период с 2010 года по март 2015 года задекларировал только половину из полученной им суммы за работу на посту главы Nissan — из $89 млн незадекларированными остались около $44,5 млн, и в этом, как утверждается, ему помог Келли, отмечает РБК.