ГИБДД ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения

11:29 | 13.12.2018

Государственная инспекция безопасности дорожного движения заявила о введении моратория на внесение изменений и поправок в правила дорожного движения. Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. «Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», — сказал он, передает РБК.



При этом временный запрет, по его словам, касается только Министерства внутренних дел. Право вносить изменения в правила остаётся за Минтрансом и правительством.