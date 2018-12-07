В Китае построили железнодорожный мост с самым длинным пролетом в мире

12:57 | 11.12.2018

В юго-западной провинции Юньнань в Китае достроили уникальный железнодорожный мост. Он станет самым длиннопролетным арочным мостовым сооружением в мире, говорится в сообщении China Railways. Длина конструкции – 1024 метра, а ширина – 25 метров. Длина пролета между двумя опорами – 490 метров, это мировой рекорд. Мост построен на магистрали между китайским Куньмином и крупнейшим городом Мьянмы – Янгоном.



Кроме того, уникальность этого моста в том, что он спроектирован как четырехпутная железнодорожная станция, пишет РИА «Новости».