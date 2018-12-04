В Канаде по запросу США арестована финансовый директор китайской Huawei

16:45 | 6.12.2018

По запросу Соединенных Штатов в Канаде была арестована финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ванчжоу — американские власти считают, что китайская компания не соблюдает антииранские санкции, введенные Вашингтоном, передает gazeta.ru.



Впервые о расследовании США в отношении компании Huawei написала газета The Wall Street Journal в апреле 2018 года. По данным издания, начиная с 2016 года американские власти изучают предполагаемую доставку Huawei продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение экспортного законодательства.



Компания Huawei уже выпустила официальное заявление, в котором сообщила о том, что действует в соответствии с законодательством.