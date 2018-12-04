Угрожавшего убить себя в школе подростка передали полиции

13:30 | 6.12.2018

16-летнего подростка, пришедшего в школу №1359 в московском районе Жулебино с ножом и угрожавшего убить себя, в присутствии родителей передали сотрудникам правоохранительных органов столицы. Соответствующую информацию сообщили в экстренных службах города.



По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Из здания вывели учителей и детей. Школьника блокировали в коридоре и вызвали его родителей. После переговоров подросток сдался.