В Госдуме предложили отменить налог на подержанные авто

16:45 | 5.12.2018

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением отменить транспортный налог на подержанные автомобили, передает РИА «Новости». Как отмечается, это касается машин старше десяти лет, рыночная стоимость которых составляет не менее 1 млн рублей.



Кроме этого, депутат считает несправедливым расчет транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, так как два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости. Парламентарий попросил главу Минпромторга проанализировать возможность реализации инициативы, сообщает rg.ru.