Россия и мир
16:45 | 5.12.2018
В Госдуме предложили отменить налог на подержанные авто
Кроме этого, депутат считает несправедливым расчет транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, так как два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости. Парламентарий попросил главу Минпромторга проанализировать возможность реализации инициативы, сообщает rg.ru.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:01 | 5.12.2018
Максим Решетников о ситуации с пожарами: проблема в расхлябанности, нужно системно организовывать работу
18:43 | 5.12.2018
Директору пермской школы вручили государственную награду
17:43 | 5.12.2018
Екатеринбуржца, совершившего ряд преступлений сексуального характера в отношении ребенка, приговорили к 18 годам
17:42 | 5.12.2018
На полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле утонул танк, погиб человек
17:18 | 5.12.2018
Полиция задержала в Зауралье крупную группу «черных лесорубов»
16:37 | 5.12.2018
В Екатеринбурге уволили директора МУП «Спецавтобаза»
16:05 | 5.12.2018
Мэрия Екатеринбурга: для решения вопроса о сносе дома ради филармонии необходим конструктивный диалог с жителями
15:41 | 5.12.2018
Назначен новый начальник Уральского главного управления ЦБ РФ
15:26 | 5.12.2018
Пермский край получит 72 новых школьных автобуса от Минпромторга РФ
15:21 | 5.12.2018
10 школ Прикамья получат гранты для развития кадетских классов
14:59 | 5.12.2018
14 декабря в Перми заработают катки
14:44 | 5.12.2018
Екатеринбург станет местом проведения чемпионата мира по боксу
14:00 | 5.12.2018
Депутаты одобрили повышение зарплаты мэру Екатеринбурга
13:36 | 5.12.2018
В Перми усилен контроль за уборкой снега на тротуарах и остановках
13:15 | 5.12.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 декабря 2018 года
12:52 | 5.12.2018
Энергетики призывают горожан сообщать о фактах нахождения посторонних на теплосетевых объектах
12:48 | 5.12.2018
Свердловскстат рассчитал средний заработок в Курганской области
12:35 | 5.12.2018
I Межрегиональный форум дошкольных образовательных технологий собрал 300 профессионалов в Перми
12:30 | 5.12.2018
Стали известны имена обладателей знака «Волонтер Прикамья»
12:29 | 5.12.2018
В Свердловской области утверждены тарифы на вывоз мусора
11:50 | 5.12.2018
Вице-губернатор Зауралья по соцполитике предложила силовикам войти в попечительские советы детских домов
11:43 | 5.12.2018
Житель Сухого Лога на биткоины купил наркотики
11:23 | 5.12.2018
Евгений Куйвашев назначен главой оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга
11:00 | 5.12.2018
Эксперты выяснили, как на Урале шопинг зависит от сезона
10:55 | 5.12.2018
На улице Маневровой ночью горел Mercedes
10:43 | 5.12.2018
Екатеринбуржец пытался скрыться от судебных приставов через балконы
10:24 | 5.12.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорело несколько садовых домов
09:59 | 5.12.2018
В Каменске-Уральском 12-летний подросток поскользнулся и упал в подвал дома. Прокуратура проводит проверку
09:33 | 5.12.2018
В Екатеринбурге бывшему сотруднику полиции, уличенному в получении взятки, изменили приговор
09:18 | 5.12.2018
Екатеринбургскому аэропорту Кольцово присвоено имя Акинфия Демидова
22:13 | 4.12.2018
В Свердловской области разыскивают пропавшую школьницу
21:04 | 4.12.2018
В Екатеринбурге осудили банду грабителей банков
19:29 | 4.12.2018
ДТП с участием пяти машин произошло сегодня в Екатеринбурге