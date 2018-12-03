Телеканал «Супер» и компания «Яндекс» заключили мировое соглашение

13:29 | 5.12.2018

Мосгорсуд в среду утвердил мировое соглашение владельца телеканала «Супер» (компания «Парнас Медиа») и «Яндекса» по спору о пиратских копиях сериалов, передает РИА Новости. Соглашение заключено в связи с подписанием «антипиратского меморандума».



В общей сложности против «Яндекса» было подано четыре иска от телеканалов, входящих в «Газпром-медиа». Претензии были связаны с наличием в «Яндекс.Видео» пиратских копий телевизионного контента, напоминает «Ведомости».