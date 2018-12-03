Американские сенаторы заявили о причастности саудовского принца к убийству Хашукджи

13:11 | 5.12.2018

Американские сенаторы заявили о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, передает gazeta.ru.



Сенаторы Боб Кокер и Линдси Грэм озвучили свою позицию после закрытого брифинга, который провела для них глава ЦРУ Джина Хэспел. Они не стали вдаваться в подробности, поскольку не имели права разглашать полученную информацию. По словам Кокера, он абсолютно убежден в том, что наследный принц «приказал убить и контролировал убийство». Кокер добавил, что присяжным понадобилось бы не более 30 минут, чтобы обвинить принца в убийстве, сообщает РБК.



Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве, отмечает РИА «Новости».