Актер Алексей Панин устроил пьяный дебош на самолете, летевшем из Стамбула в Москву

16:12 | 4.12.2018

Актер Алексей Панин за пьяный дебош был снят с самолета «Победы», летевшего из Стамбула в Москву. Об этом РБК сообщил источник в авиакомпании. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе «Победы».



Утверждается, что Панин два раза курил в туалетной комнате, игнорируя предупреждения бортпроводников, а также выдавал пассажирам инструкции о том, как правильно нужно курить в уборной в обход датчиков дыма.



В «Победе» РИА «Новости» сообщили, что авиакомпания намерена взыскать с Панина все вынужденные расходы, в том числе за санитарную обработку самолета.