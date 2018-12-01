Командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Скотт Стирни покончил с собой

13:10 | 4.12.2018

Командующий Пятым флотом ВМС США на Ближнем Востоке вице-адмирал Скотт Стирни добровольно ушел из жизни, передает телеканал CNN.



По данным информированных военных источников телеканала, никакого расследования в отношении вице-адмирала не велось. Они называют Стирни настоящим профессионалом, прекрасным отцом, мужем и другом.



Напомним, вице-адмирала нашли мертвым 1 декабря, он руководил флотом только полгода.