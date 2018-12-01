Украинский омбудсмен Людмила Денисова упала в обморок во время речи Петра Порошенко

12:33 | 4.12.2018

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова упала в обморок во время выступления украинского президента Петра Порошенко. Видео опубликовал телеканал ICTV.



Уточняется, что женщине стало плохо, когда Порошенко говорил о реакции мира на инцидент в Керченском проливе. Порошенко прервал выступление и помог ей подняться, после чего передал медикам. «Она работает по 20 часов в неделю, чтобы освободить украинских моряков», — сказал Порошенко, вернувшись на трибуну.



Как напоминает РБК, 2 декабря Людмила Денисова получила информацию об арестованных после инцидента в Керченском проливе моряках от российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Она также сообщила о намерении провести переговоры с Москальковой о возможности посещения украинских моряков.