Полицейский врезался в забор храма на юго-востоке Москвы

17:13 | 27.11.2018

Сотрудник полиции не справился с управлением автомобиля и врезался в забор храма на юго-востоке Москвы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции. Как уточнили в правоохранительных органах, машина врезалась в забор храма Иоанна Богослова.



«За рулем автомобиля был сотрудник одного из территориальных подразделений полиции юго-восточного округа Москвы, он находился в свободное от службы время», — пояснили в пресс-службе. В настоящее время по данному факту проводится проверка.