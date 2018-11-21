Евросоюз и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit

16:50 | 22.11.2018

Евросоюз и Великобритания согласовали политическую декларацию по будущим отношениям после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.



На своей странице в Twitter Туск написал, что проект документа был согласован на политическом уровне, теперь его предстоит одобрить лидерам 27 стран ЕС.



Как напоминает «Интерфакс», 14 ноября после пятичасового обсуждения кабинет министров Великобритании одобрил текст соглашения по Brexit. Сообщалось, что против документа выступала треть членов правительства.