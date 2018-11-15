Участника гонок на Geländewagen Абдувахоба Маджидова выдворили из России

15:55 | 20.11.2018

Гражданин Таджикистана Абдувахоб Маджидов, который известен как участник гонок по Москве на джипе Gelandewagen, лишился права находиться в России. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Лиану Ахмедову.



В июле МВД утвердило решение о нежелательности нахождения Маджидова в стране. На основании оперативной информации о пребывании в столице иностранцев, причастных к экстремистской и террористической деятельности, ведомство признало его создающим «реальную угрозу общественному порядку» и основам конституционного строя, передает РИА «Новости».



Как напоминает russian.rt.com, в 2016 году Маджидов вместе с сыном топ-менеджера компании «ЛУКОЙЛ» Русланом Шамсуаровым устроили заезд на Mercedes по Москве. В интернете появился видеоролик, где группа молодых людей на Gelandewagen развлекается, нарушая правила дорожного движения на глазах у сотрудников полиции, а затем пытается скрыться в ходе опасной погони.