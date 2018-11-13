В Великобритании могут начать процедуру отстранения Терезы Мэй от власти

15:56 | 16.11.2018

В Великобритании могут начать процедуру отстранения от власти премьер-министра Терезы Мэй. Как сообщает Скай Ньюс, голосование по вотуму доверия, весьма вероятно, состоится в ближайшее время. Однопартийцы премьер-министра получили достаточное количество голосов для того, чтобы запустить процедуру отстранения от должности.



В соответствии с уставом правящей Консервативной партии, процедура может быть запущена в случае, если не менее 15 % парламентариев-тори (48 человек) направят письмо об утрате доверия к главе правительства, передает gazeta.ru.



За последний год из правительства Терезы Мэй уволились 18 министров. Среди покинувших пост чиновников — глава МИДа Борис Джонсон, министр обороны Майкл Фэллон, министр внутренних дел Эмбер Радд, а также несколько министров по Brexit, среди которых Дэвид Дэвис и Стив Бэйкер. По данным агентства Reuters, причиной большинства увольнений стало неодобрение позиции Мэй в отношении выхода Великобритании из Евросоюза, напоминает iz.ru.