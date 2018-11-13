В Совфеде РФ заявили, что Азовское море могут закрыть для украинских судов

15:49 | 16.11.2018

Россия может перекрыть Азовское море для прохода украинских плавсредств в ответ на задержание Украиной 15 судов, которые ранее заходили в порты Крыма. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне Клинцевич, передает РИА «Новости». Он считает, что Украина сама разрывает соглашение об Азовском море, от чего пострадает только она.



Как отмечает gazeta.ru, накануне стало известно, что Украина задержала 15 судов, которые осуществляли заход в Крым. В настоящее время корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя.