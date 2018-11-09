Окончательный переход к цифровому формату телевещания в РФ начнется в феврале 2019 года

16:21 | 15.11.2018

Премьер-министр РФ Медведев заявил, что окончательный переход к цифровому формату телевещания в РФ начнется с февраля и продлится полгода. Малоимущим, у которых нет принимающего цифровой сигнал телевизора, власти должны помочь приобрести приставку, передает «Интерфакс». Медведев также подчеркнул, что переход должен пройти для телезрителей максимально гладко и основная ответственность за это лежит на регионах.



Как ожидается, до конца года в России заработает т. н. второй мультиплекс, благодаря которому почти 99 % населения будут обладать технической возможностью бесплатно иметь 20 телевизионных каналов в цифровом качестве, отмечает «Эхо Москвы».