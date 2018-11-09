Редкий розовый бриллиант «Розовое наследие» продали за рекордные 50 млн долларов

16:57 | 14.11.2018

Редкий розовый бриллиант «Розовое наследие» весом почти 19 карат ушел с молотка на аукционе Christie's за рекордные 44,5 млн швейцарских франков ($44 млн), сообщает пресс-служба аукционного дома. Цена кольца с камнем, включающая плату аукционному дому за проведение торгов, составила 50,37 млн швейцарских франков ($50 млн). Отмечается, что стоимость одного карата в ходе торгов установила абсолютный рекорд.



Купил драгоценность ювелирный дом Harry Winston. Ранее бриллиант находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, основателей золотодобывающей корпорации.