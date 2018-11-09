ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Москва» и «УМ-Банка»

11:29 | 14.11.2018

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «УМ-Банк». Помимо этого, регулятор ввел запрет на осуществление операций в отношении регионального акционерного коммерческого банка «Москва», передает РБК.



Отмечается, что банк «Москва» является участником системы страхования вкладов, он занимал 444-е место в банковской системе России по данным рейтинга РИА «Новости» на 1 сентября. «УМ-Банк» находился на 293-м месте.