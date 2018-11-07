14:51 | 9.11.2018

В России появится новая профессия – цифровой куратор. Официально раньше в стране такой специальности не существовало. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, новые специалисты будут помогать пожилым людям работать с цифровыми ресурсами: разбираться с онлайн-платежами за коммунальные услуги, ведением документооборота в электронном виде и многим другим. Специализированные площадки для обучения кураторов планируется создать к середине декабря.