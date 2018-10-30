Миллионы россиян могут остаться без телевидения в новом году

13:36 | 1.11.2018

До 30 процентов телевизоров (до 33,7 миллиона) в домах россиян способны принимать только сигнал аналогового телевидения, говорится в экспертном заключении, подготовленном по запросу Минпромторга, пишет РБК. В случае полного отключения аналогового сигнала, которое запланировано на середину января 2019 года, все они останутся без доступа к телевидению.



Всего, по оценкам экспертов, в России работают 110−120 млн телевизоров. Большая часть из них — 64,5 млн подключены к операторам платного телевидения, то есть принимают цифровой сигнал.



Таким образом, сроки перехода на цифровое ТВ вновь могут перенести. Ранее сообщалось, что смена формата намечена не на начало января, как планировалось ранее, а на середину месяца.