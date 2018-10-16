В Великобритании арестовали подозреваемого в осквернении памятника Дэвиду Боуи

12:39 | 18.10.2018

В Британии полиция арестовала 29-летнего мужчину, подозреваемого в повреждении памятника Дэвиду Боуи. Об этом сообщает газета Guardian.



Как напоминает «Росбалт», в британском городе Эйлсбери (графство Бакингемшир) уже второй раз осквернили памятник певцу Дэвиду Боуи. По данным газеты The Guardian, на прошлой неделе статую измазали синей краской (ранее напротив монумента написали призыв накормить бездомных).



Бронзовая скульптура под названием «Земной посланник» была установлена в марте 2018-го напротив клуба Friars в самом центре города, с которым связана творческая карьера музыканта. Именно там в 1971 году он представил свой четвертый студийный альбом, а спустя 12 месяцев – пятый, напоминает rg.ru.